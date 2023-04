La centrale normande de Paluel, qui compte quatre réacteurs de 1 300 MW, sera la première de ce palier à préparer la poursuite de son fonctionnement au-delà de 40 ans. Les quatrièmes visites décennales, qui seront conduites entre 2026 et 2029, permettront de mener un réexamen de sûreté du matériel mais aussi de tester la capacité des réacteurs à accueillir du MOx, ce combustible de retraitement qui n’était jusque-là utilisé que dans les réacteurs les plus anciens de 900 MW. Mais c’est surtout un autre défi qui attend le site : recruter et accueillir le personnel nécessaire pour faire face à ce pic d’activités, dans un contexte où la filière prépare son "plan Marshall des compétences". Reportage sur le site de la côte d’Albâtre, mardi 18 avril 2023, à l’occasion d’un déplacement organisé par EDF et l’AJE.