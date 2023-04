Votée par les députés en juillet 2022, la déconjugalisation de l’Allocation adulte handicapé (AAH) doit entrer en vigueur au 1er octobre 2023. En amont, Jean-Christophe Combe lance une campagne d'"aller vers" le public concerné par la mesure. Des actions de communication et de sensibilisation doivent être diffusées dans les maisons départementales des personnes handicapées, les CAF et auprès des associations. L’objectif est de mobiliser tous les canaux de diffusion pour éviter au maximum le non-recours au droit, indique le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et du Handicap.