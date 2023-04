Urssaf : un décret revoit les modalités de contrôle et de recours amiable

Un décret du 8 juillet 2016, publié au Journal officiel du dimanche 10 juillet, renforce "les droits et garanties du cotisant" dans le cadre du contrôle Urssaf , en application de l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il allonge le délai de recours auprès de la commission de recours amiable de un à deux mois, et renforce la motivation des décisions de la commission. De plus, il précise les modalités de réalisation du contrôle sur plusieurs points sensibles : envoi de l’avis de contrôle, recours à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, application des circulaires… La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur au 11 juillet 2016, les autres s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017.