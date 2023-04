Afin de "répondre à la compétition internationale et développer des leaders mondiaux", le gouvernement lance, mercredi 19 avril 2023, French Tech 2030, "un programme d’accélération ambitieux destiné à une centaine d’acteurs émergents de l’innovation" s’inscrivant dans les orientations de France 2030. En effet, ce programme associe "de façon inédite l’ambition de France 2030, l’accompagnement de la Mission french tech et l’expertise de Bpifrance". Un appel à candidature permettra de "sélectionner les entreprises à haut potentiel de croissance" et de leur "offrir un accompagnement sur mesure".