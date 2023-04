Le tribunal administratif de Marseille a annulé, le 14 avril 2023, la délibération sur le temps de travail dérogatoire des agents de la collecte des déchets, de la propreté, des tunnels et de la surveillance des équipements sportifs de la métropole Aix-Marseille Provence. Le repos compensateur entre 11 heures et 13 heures mis en place pour certains personnels "ne se rapporte pas à la pénibilité des conditions de travail des agents concernés et ne peut caractériser des sujétions particulières au sens du décret du 12 juillet 2001", estime-t-il dans son jugement, qui ne remet pas en cause le reste des mesures prévues. Adoptée en décembre 2021 par la collectivité après plusieurs épisodes de grève, la dérogation aux 1 607 heures annuelles de travail avait été attaquée par le préfet. Le tribunal donne à l’administration jusqu’au 31 juillet 2023 pour établir de "nouveaux plannings de travail".