"86 établissements ont signé la charte d'adhésion à la démarche Cpas1option, dont 73 campus et écoles d'ingénieurs, 11 écoles de management, une école du numérique et une résidence étudiante", annoncent les porteurs du projet (CGE, Cdefi, BNEI), dans un communiqué envoyé le 18 avril 2023. Pour rappel, Cpas1option vise à "entreprendre des actions concrètes et efficaces pour la prévention des conduites addictives, des comportements à risques, et depuis 2022 du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles (VSS) au sein des grandes écoles". Les signataires s’étaient réunis lors d’un séminaire annuel les 27 et 28 mars derniers au cours duquel ils ont abordé une série de sujets thématiques tels que : "l’intégration et les effets de groupe, le consentement, la responsabilité des organisateurs de fêtes et des directeurs d’établissement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore la lutte contre les conduites à risques".