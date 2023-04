Grâce à la réforme du lycée, les classes préparatoires littéraires ont élargi leur vivier, contrairement aux autres filières de prépa, observe Damien Framery, président de l’APPLS (Association des professeurs de premières et de lettres supérieures), dans une interview à AEF info le 18 avril 2023. En revanche, elles perdent "un peu de l’esprit scientifique classique", avec des profils très "littéraires" ou très "SHS", ainsi que des filles. Pour relancer l’attractivité des prépas, il prône "un important travail d’orientation" du bac-3/+3, auquel les prépas pourraient participer. Passées de 15 à 33 % de boursiers en dix ans, les prépas littéraires visent "40 % à terme" et proposent des pistes pour "aller chercher les futurs étudiants scolairement méritants et socialement marginalisés". Enfin, il estime que les CPES sont "une bonne idée", mais "dans le concret, sont un peu une usine à gaz".