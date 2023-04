Le tribunal de commerce de Lyon a annoncé, mardi 18 avril 2023, la liquidation judiciaire de Navya (lire sur AEF info), et la reprise de ses activités par une nouvelle entreprise, détenue à 51 % par Gaussin, spécialiste français du transport de marchandises propre et intelligent, et à 49 % par le groupe japonais Macnina. Cette acquisition, pour un montant d’1,4 M€, permettra de "sauvegarder 143 emplois de Navya en France et 6 à Singapour, soit 70 % de l’effectif actuel", indique les deux fondateurs de cette joint-venture dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Celle-ci se concentrera sur quatre "marchés clés" – la logistique, les ports, les aéroports et le transport public et privé de passagers, sur lesquels Gaussin et Macnina sont "déjà bien implantés" – et vise "un chiffre d’affaires de 23 M€ dès la première année".