Climat Un Paris plus vert et ombragé : les recommandations pour adapter la capitale aux canicules (la-croix.com). Dresser des toiles et des ombrières, et faire pousser de la végétation partout : Paris doit accélérer sa transformation pour faire face aux canicules, selon un rapport d’élus qui égratignent parfois le bilan de la maire PS Anne Hidalgo (lire sur AEF info). Paris, ville d’Europe où l’on risque le plus de mourir de chaud (lefigaro.fr). La surmortalité due à la chaleur...