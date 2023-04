Crédits. Un arrêté du 18 avril 2023 ouvre 254 362 956 euros d’autorisations de crédits de fonds de concours et 565 535 euros de crédits de paiement pour le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. Cerema. Un arrêté du 6 avril 2023 modifie celui du 29 juillet 2014 relatif au conseil stratégique du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, en supprimant...