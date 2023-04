MENJ. Frédéric Bonnot, administrateur de l’État du grade transitoire, est renouvelé dans ses fonctions d’expert de haut niveau (groupe I), auprès de la directrice des affaires financières des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mai 2023. Administrateurs de l’État. Emmanuel Ethis, professeur des universités (et...