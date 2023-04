CFDT : Laurent Berger passera la main à Marylise Léon le 21 juin 2023

"J’ai maintenant pris la décision de quitter mon mandat de secrétaire général le 21 juin prochain", a indiqué Laurent Berger aux membres du bureau national de la CFDT, mercredi 19 avril 2023. Comme annoncé lors du 50e congrès de Lyon, en juin 2022, Laurent Berger décide de ne pas aller au terme de son mandat et de quitter sa fonction après un peu moins de onze années d’exercice. Marylise Léon doit lui succéder. "Alors que le syndicalisme se transforme, je suis persuadé qu’elle saura incarner ce visage nouveau, plus jeune et porteur de nouvelles idées pour la CFDT", avance Laurent Berger.