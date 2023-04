Il y a deux ans, le collectif Labos 1point5 lançait l’outil GES 1point5 "pour permettre aux laboratoires de s’emparer de leur empreinte carbone et d’en comprendre les postes principaux". Jeudi 20 avril 2023, les chercheurs lancent un nouvel outil de scénarisation pour chiffrer "l’impact que pourraient avoir certaines mesures de réduction". Jérôme Mariette, ingénieur à Inrae, et Olivier Aumont, chercheur à l’IRD, qui ont développé ce nouvel outil, "Scénario 1point5", reviennent dans un entretien à AEF info, sur la raison d’être de ce développement : étant donné l’hétérogénéité des postes d’émissions d’un laboratoire à l’autre, "il n’y aura pas une solution globale" mais des solutions sur mesure. Ils reviennent aussi sur l’expérience qu’ils tirent des Beges réalisés par 700 laboratoires grâce à GES 1point5 et sur le travail en cours au MESR autour du plan climat/biodiversité.