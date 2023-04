"Dans la grande majorité, nos adhérents sont des petites structures sans service RH et nous les accompagnons dans toutes les étapes, notamment en amont dans la définition des parcours avec les OF", déclare à AEF info David Cluzeau (Hexopée), le V.-P. d’Uniformation, à propos de la politique développée dans les DOM (1). En 2021, l’Opco de l'économie sociale a formé 12 000 des 16 000 salariés de son périmètre, dans des modules conçus bien souvent localement. "Grâce à notre implantation physique, nous parvenons à un ratio de personnes formées plus important qu’en métropole", relève Catherine Gatti (CGT), la présidente de l’opérateur. "Avec la réforme du 5 septembre 2018, nous avons créé des Conseils d’orientation paritaire qui permettent d’exercer une gouvernance en fonction des réalités du terrain. […] L’implication des partenaires sociaux permet de parvenir à un taux d’accès à la formation de 72 %."