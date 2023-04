Trois ans après le lancement des deux premiers TNE, l’académie de Versailles a fait un "bilan d’étape" de ce dispositif, lors d’un séminaire à Cergy le 19 avril 2023 réunissant Éducation nationale, opérateurs et collectivités. Plusieurs conditions de réussite émergent : un "temps long" pour s’adapter et accompagner enseignants et parents ; l’alliance entre EN, opérateurs, acteurs du numérique et collectivités ; une meilleure articulation des dotations des TNE avec celles des collectivités. Autre axe d’amélioration : une meilleure coordination pour les équipements.