"Les gestes de sobriété pendant la crise ont-ils été vécus comme ponctuels, ou s’inscriront-ils dans la durée ?", s’interroge lors d’une interview avec AEF info le 14 avril 2023 Bertrand Charmaison. Le directeur du laboratoire I-Tésé du CEA est en effet également membre fondateur de Prométhée, un observatoire multidisciplinaire de la sobriété énergétique et des pratiques d’adaptation aux crises énergétiques dont le lancement a été annoncé en mars. À l’aune des enseignements de l’hiver 2022-2023, les travaux de cet observatoire (auquel participent également l’université de Caen, les Mines de Paris-PSL, le Dôme de Caen et l’IRTS Normandie-Caen) doivent permettre d’analyser les leviers humains sur lesquelles s’appuient les actuelles économies d’énergie, et ce afin de mieux prédire les possibilités futures en termes de sobriété.