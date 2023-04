Voici une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 17 avril 2023 :les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent à atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2025 au plus tardles États-Unis s’engagent à verser 1 Md$ au Fonds vert pour le climatl’Union européenne propose d’adopter à la COP 28 des objectifs mondiaux d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelablesles émissions de gaz à effet de serre du Canada sont en hausse de près de 2 % entre 2020 et 202129 % des Français voient le changement climatique comme naturelFridays for future lance sa campagne "La Terre n'est pas un jouet"