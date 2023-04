Quatre ans après la mise en place par Carcept Prévoyance d’une consultation de prévention proposée aux salariés de la branche Transport financée par le régime de prévoyance des salariés non-cadres, l’enquête réalisée montre un taux de satisfaction de 77 % des salariés en ayant bénéficié. Sur 587 consultations réalisées entre 2019 et 2022 près de la moitié (48 %) des bénéficiaires a partagé son bilan avec un médecin. Neuf salariés sur dix ont mis en œuvre les recommandations faites et 70 % de ceux qui les ont suivies disent ressentir une amélioration de leur santé et 63 % de leur bien-être.