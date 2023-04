Le plafond de rémunération des jeunes en Epide sera revalorisé chaque année (décret)

Le décret n°2022-318 du 4 mars 2022 "prévoit les modalités de revalorisation annuelle de la rémunération due au titre du volontariat pour l’insertion" à destination des jeunes en parcours au sein de l’Epide (établissement pour l'insertion dans l'emploi). Pour mémoire, "l’accomplissement du volontariat pour l’insertion ouvre droit à une allocation mensuelle" et parallèlement, "une prime est versée aux volontaires pour l’insertion avec la dernière allocation mensuelle et aux volontaires pour un contrat de service en Epide à l’échéance du dernier mois accompli". Le décret n°2005-888 du 2 août 2005 prévoit que "le montant cumulé de l’allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros". Publié au Journal officiel du 5 mars 2022, le nouveau décret prévoit qu’à partir de 2023, ce montant cumulé sera revalorisé tous les 1er avril, au niveau de l’inflation.