De plus en plus d'organismes de logement social s'interrogent sur les conséquences de la taxonomie verte européenne sur leurs activités. Si les organismes de logement social - hormis CDC habitat - ne sont pas obligés de s'y conformer pour l'heure, ils pourraient néanmoins profiter de sa mise en oeuvre pour obtenir des financements complémentaires. Une échéance plus certaine est celle du reporting de durabilité, qui entrera en vigueur à partir de l'exercice 2025, en remplacement de la déclaration de performance extra-financière, qui concerne certaines entreprises sociales pour l'habitat et sociétés d'économie mixte. Alors que le reporting de durabilité prévoit un périmètre d'application élargi, ce sont entre 30 et 40 ESH qui sont appelées à s'y conformer, contre une quinzaine de bailleurs sociaux soumis à la DPEF jusqu'alors.