"Si, il y a 5 ans, on m’avait dit qu’à la place de l’ancienne cafétéria du Crous à Triolet, il y aurait des distributions alimentaires, je ne l’aurais pas cru", confie Pierre Richter, DG du Crous Montpellier Occitanie, à AEF info, le 14 avril 2023. Strasbourg, Marseille, la Corse, Montpellier… Directeur de Crous depuis 27 ans, deux fois président de l’association des DG de Crous, et à la veille de prendre sa retraite, il estime que ces structures font face aujourd’hui à trois enjeux : le développement du parc de logements dans les villes en tension, l’accompagnement des villes moyennes et la poursuite de l’aide aux étudiants initiée depuis la pandémie. Pour lui, les interrogations, voire les remises en cause, du rôle des Crous sont "des avatars qui reviennent régulièrement sur le tapis". "Si on regarde les moyens humains et financiers, les Crous sont très performants", dit-il.