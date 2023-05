Le groupe Seb a renouvelé en janvier 2023 son accord relatif au handicap avec l’ensemble des organisations syndicales. "Ce nouvel accord rend notre politique vis-à-vis des collaborateurs en situation de handicap plus structurée et nous fait progresser vers une meilleure inclusion des salariés en situation de handicap", précise à AEF info Dan Abergel, DRH du groupe. Seb prévoit de recruter deux fois plus de travailleurs handicapés chaque année que lors du précédent accord. Une enveloppe prévisionnelle de 325 000 euros sera consacrée à cet accord, dont 85 000 euros pour le plan d’embauches.