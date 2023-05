"Les business schools doivent réfléchir à l’impact des IA et à la manière de les intégrer de manière transversale. Cela implique de former des managers, des étudiants capables de cerner ces enjeux, mais aussi d’appréhender leurs problèmes techniques. C’est une nécessité nouvelle, que tout le monde n’avait pas saisie il y a encore deux ans", déclare Guillaume Chevillon, directeur académique du Metalab de l’Essec, dans une interview à AEF info, le 17 avril 2023. Il revient sur le fonctionnement de cette structure qui, sans être un laboratoire de recherche, "vise à positionner l’Essec aux confluents de la réflexion, de l’éducation et de la recherche".