Résultats 2022 : la MGEFI enregistre une forte baisse de ses résultats

La Mgefi tire un bilan de son projet d'entreprise 2016-2019

La Mgefi a présenté le 22 juin 2020 un bilan de son plan d’entreprise 2016-2019. La mutuelle membre du groupe VYV s’appuie sur plusieurs indicateurs pour considérer que la transformation entamée avec ce plan a été "réussie". Du fait des changements impulsés, la satisfaction client serait en hausse (85 %). Sur le plan financier, la mutuelle atteint les 243 M€ de cotisations et revendique une hausse de +4 % de ses adhérents (350 000 personnes couvertes). La mutuelle rappelle par ailleurs qu’elle reste le seul opérateur référencé pour la couverture santé et prévoyance des agents des ministères de l’Économie et des Finances.