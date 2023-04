Le HCERES publie les premières évaluations intégrées portant sur 13 écoles d'art et de design, dans le cadre de la vague C, accompagnée d'une note de synthèse, le 18 avril 2023. Le Haut Conseil alerte sur la faible marge de manœuvre financière de ces établissements, n’excluant pas que cela entraîne "la fermeture de certaines formations". Il formule douze recommandations qui s’adressent aux écoles, mais aussi aux collectivités et au ministère de la Culture. Le HCERES suggère, entre autres propositions, une politique de regroupement des écoles d’art.