"Nous annoncerons au mois de juin les lieux exacts d’implantation de ces 200 brigades de gendarmerie", a indiqué le ministre de l'Intérieur sur TF1, mardi 18 avril 2023. Gérald Darmanin précisait ainsi l’allocution du président de la République de la veille (lire sur AEF info). Ces nouvelles brigades, prévues par la Lopmi, pourront être "mobiles", selon son rapport annexé (lire sur AEF info). "C’est 2 000 gendarmes de plus dans nos campagnes". Alors que la population a augmenté dans ces zones, "on n’a pas toujours su [y] mettre les moyens de sécurité, on s’est beaucoup concentré sur les villes", selon le ministre. Bien que le chef de l’État ait annoncé que le projet de loi sur l’immigration allait être "découpé", Gérald Darmanin a réaffirmé son souhait "qu’il y ait un projet de loi fort" : "Je souhaite que ce soit le texte que j’ai proposé" (lire sur AEF info ici et là).