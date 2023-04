Voici une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 17 au 21 avril 2023 :RSA contre activité : ATD Quart monde demande moins de conditions et plus d’accompagnement ;Retraites : accord de principe sur la complémentaire des navigants de l’aviation ;Risque accru de pauvreté pour les enfants de divorcés ;Résultats 2022 : la MGP confirme sa solidité en termes financiers ;Études de santé : Christian Estrosi demande près de 50 postes d’internes de plus à Nice ;AXA forme un réseau de secouristes en santé mentale au sein de l’entreprise ;Dominique Olivier, nouveau président de l’ACMS ;France Assos santé écrit à Jean Castex pour se plaindre de la publicité pro alcool à la RATP.