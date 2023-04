Seule l’université Paris Cité a réduit la taille de son CA en devenant établissement public expérimental. En effet, Paris-Descartes et Paris-Diderot comptaient 36 administrateurs quand l’EPE qui les réunit n’en compte plus que 28. C’est l’exception parmi les 14 EPE issus d’une université. Tous les autres ont fait grossir leur CA ou l’ont maintenu à 36 membres, et, comme on l’a vu dans une précédente dépêche, en général en réduisant la part des élus représentant les personnels et les étudiants (lire sur AEF info). Voici le détail pour chaque EPE, en comparaison avec leur université fondatrice.