Vacances apprenantes : près de 500 écoles, collèges et lycées engagés dans le Grand Est

"Nous avons multiplié par cinq le nombre d’écoles et d’établissements participant aux dispositifs d’école ouverte, et avons recruté des professeurs en nombre satisfaisant", indique Jean-Marc Huart, recteur de région académique Grand Est, lors d’un point presse de présentation des Vacances apprenantes début juillet 2020 (avec la DRJSCS et la Drac ). Selon les chiffres prévisionnels au 1er juillet, quelque 495 établissements du Grand Est seront mobilisés cet été, dont 429 pour "école ouverte", 22 pour "école ouverte buissonnière", et 44 pour "l’été du pro". "Il y a eu en particulier une vraie mobilisation en secteur rural, comme dans les Ardennes où 55 % des collèges et 90 % des lycées professionnels sont dans 'Vacances apprenantes’", note-t-il. Pour ces sessions prévues sur quatre semaines, les rectorats de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg s’attendent à accueillir 22 000 à 30 000 élèves.