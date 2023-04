L’entreprise lilloise Lattice Medical va prochainement lancer des essais cliniques en France pour prouver l’efficacité d’une nouvelle "bioprothèse" capable de reconstruire un sein après un cancer. Cette technologie de rupture a été expérimentée avec succès lors d’une première opération en juillet 2022 en Géorgie. "Je n’étais pas prédestiné à faire tout cela. La France permet ce type d’aventure", commente Julien Payen, ingénieur et cofondateur de la start-up. Il explique, lors d’un entretien réalisé par AEF info fin mars, comment il a eu l’idée, avec deux médecins et un chirurgien lillois, d’imaginer une alternative au silicone pour la reconstruction mammaire. Il détaille comment cette idée a débouché sur un brevet en 2016 et deux phases d’essais. Lattice Medical a réalisé plusieurs levées de fonds et été remarqué dans le cadre du PIA au titre de l’appel à projets i-Nov.