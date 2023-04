L’adaptation au changement climatique ne doit plus seulement être pensée au niveau national, mais bien plus aux niveaux régionaux et mondial en privilégiant la coopération. Telle est la conclusion du rapport publié ce 19 avril 2023 par les think tanks réunis au sein de l’initiative Adaptation Without Borders, qui vise à mettre en lumière les risques climatiques transfrontaliers. La vice-Première ministre espagnole Teresa Ribera, qui en signe la préface, espère que la COP 28 et le premier bilan mondial permettront de "reconnaître" que l’adaptation signifie "plus que la somme des efforts nationaux".