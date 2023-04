"60 % des étudiants verront le montant de leurs droits se réduire" : dans un entretien à AEF info, El Mouhoub Mouhoud, économiste et président de l’université Dauphine-PSL, détaille la réforme des droits de scolarité adoptée en CA le 17 avril 2023. Celle-ci entend "faire jouer très sensiblement les effets redistributifs en faveur des étudiants dont les parents présentent des classes de revenus moyennes et faibles", dit-il. "Les inégalités ne sont plus corrigées par l’impôt. Donc, faire payer à tout le monde la même somme n’est ni égalitaire, ni équitable", ajoute-t-il. Le président revient également sur les effets de Parcoursup sur le recrutement de Dauphine, qui a tout à la fois "doublé le nombre de ses candidats" en trois ans, vu son taux de sélectivité passer de 8-10 % à 4-5 %, et diversifié le profil de ses admis, le taux de boursiers passant de 21 % à 26 % en 1re année de licence.