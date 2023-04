Emmanuel Macron a promis qu’à la rentrée 2023, les enseignants absents seront "remplacés systématiquement". Le gouvernement mise pour cela sur le "pacte enseignant". Sophie Vénétitay (Snes-FSU) juge la promesse non tenable en raison de la charge de travail qui serait alors demandée aux enseignants et du manque de professeurs. D’autres syndicats estiment que ce remplacement systématique n’est pas possible à la rentrée sans recrutements supplémentaires. Plusieurs rapports ont, ces dernières années, émis des propositions. Aussi, le privé explique comment il parvient à remplacer ces enseignants.