Le directeur général de la santé français, Jérôme Salomon, intègre lundi 17 avril 2023 l’équipe de direction de l’Organisation mondiale de la santé à Genève, a annoncé l’agence onusienne. Le départ de Jérôme Salomon devrait être entériné en Conseil des ministres mercredi. L’infectiologue de 54 ans occupera le poste de sous-directeur général pour la couverture sanitaire universelle et les maladies transmissibles et non transmissibles. Il détiendra un large portefeuille de programmes techniques couvrant notamment le VIH, les IST, la tuberculose, le paludisme, les questions de santé mentale et les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Conseiller de Marisol Touraine entre 2013 et 2015, il avait été ensuite le conseiller d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Il a été sur le devant de la scène durant la première phase de la pandémie de Covid-19 en 2020.