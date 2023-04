Au lendemain de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron, qui cherche à tourner la page de la mobilisation contre la réforme des retraites, et critiqué par l’intersyndicale pour son "mépris", l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) annoncent ce 18 avril 2023 dans un communiqué commun qu’elles "ne se rendront pas aux réunions qui étaient prévues à l’agenda social ces deux semaines", à commencer par celle du groupe de travail "État exemplaire" prévu ce jour (lire sur AEF info). Sont également concernés le CSFPT du 19 avril et le CSFPE du 26 avril (lire sur AEF info). À l’instar de l’intersyndicale interprofessionnelle, les huit syndicats de fonctionnaires refusent de "tourner la page" en discutant d’autres sujets que le recul de l’âge de la retraite à 64 ans et l’allongement des durées de cotisations".