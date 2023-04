Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont été l’occasion pour les parties prenantes d’échanger sur les pistes de réforme envisagées pour l’architecture financière internationale. Étranglés par la dette, les pays les plus vulnérables sont aussi les plus directement menacés par le changement climatique. Des progrès ont été enregistrés pour l’allègement de la dette et David Malpass, président sur le départ de la Banque mondiale a évoqué de possibles annonces concrètes sous peu. Reste à savoir si les rendez-vous à suivre courant 2023 seront à la hauteur des défis.