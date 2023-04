IGESR. Un arrêté porte inscription aux tableaux d’avancement aux deux échelons spéciaux de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour l’année 2023. Un autre arrêté porte inscription au tableau d’avancement de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour l’année 2023. CNU. Une circulaire revient sur les élections des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités. SSE. Une circulaire précise la réforme...