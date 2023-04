Sans surprise, les organisations syndicales n’ont guère goûté l’allocution du président de la République, lundi 17 avril 2023. "Les propos, ce soir, tenus par le président de la République démontrent qu’il n’a toujours pas compris la colère qui s’exprime dans le pays et s’obstine", réagissent les treize organisations syndicales et de jeunesse, pointant le "mépris" du chef de l’État. L’intersyndicale renvoie désormais à la journée internationale des travailleurs et appelle à faire du 1er mai 2023 "une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme des retraites".