"Avec bientôt l’arrivée de l’École des beaux-arts près de l’Essec, du fablab et de l’université, nous allons pouvoir reconstituer un campus à l’américaine. Et on sait que le sport y joue un rôle essentiel", déclare Jean-Paul Jeandon, président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le 17 avril 2023, lors de l’inauguration du "Sports and recreation center" de l’Essec, premier des trois nouveaux bâtiments qui sortiront de terre sur le campus de la grande école d'ici 2024. Jean-Michel Blanquer, ancien DG et ancien ministre, était présent pour l’occasion.