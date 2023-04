"Une nouvelle économie plus verte, respectueuse de nos terres et de nos paysages, ce n’est pas un rêve mais une réalité grâce à la planification écologique qui sera dévoilée d’ici l’été", annonce Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée post promulgation de la loi de réforme des retraites, lundi 17 avril 2023. Pour lancer une nouvelle séquence, et "au moment de relever le défi du changement climatique", le chef de l’État veut mener le pays "vers un nouveau modèle productif et écologique". Il se donne 100 jours pour apaiser et rebondir via "les bases solides" du Conseil national de la refondation.