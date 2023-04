Pour "retrouver l’élan de notre Nation", Emmanuel Macron veut "ouvrir ou reprendre trois grands chantiers" : "le travail, la justice et l’ordre républicain et démocratique, et le progrès". "L’Éducation nationale doit renouer avec l’ambition d’être l’une des meilleures de l’Europe", déclare le président de la République le 17 avril, lors d’une allocution télévisée après la promulgation de la réforme des retraites. Le chef de l’État rappelle ses priorités pour l’éducation : réformer le lycée professionnel, revaloriser le métier enseignant, et remplacer "systématiquement" les professeurs absents.