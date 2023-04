Caisses d'épargne : « La prévention du stress passe par un dialogue social renforcé » (F. Cochet, J.-P. Yonnet, Secafi-Orseu)

La branche des Caisses d'épargne a signé le 15 juillet 2009 un « accord collectif national sur la mesure et la prévention du stress au travail » avec six des sept organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, Unsa, SUD). Cet accord prévoit que toutes les entreprises de la branche devront engager une démarche de diagnostic confiée à un prestataire choisi paritairement. Un groupe de travail, issu de la commission paritaire, a auditionné quatre cabinets et en a retenu deux, d'une part le groupement Secafi-Orseu, et d'autre part, Stimulus. François Cochet, directeur des activités santé au travail de Secafi, et Jean-Pierre Yonnet, directeur du cabinet Orseu, décrivent le processus ainsi engagé.