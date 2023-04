Seuls à s’être opposés à l’Assemblée nationale au projet de loi relatif aux JOP 2024, les députés LFI et écologistes ont déposé, lundi 17 avril 2023, un recours devant le Conseil constitutionnel contre ce texte. Les signataires de la saisine pointent notamment du doigt l’expérimentation de la vidéosurveillance "intelligente", permise par l’article 7. Ils dénoncent une mesure "qui a en fait vocation à s’inscrire dans le droit positif de manière pérenne", et un algorithme "potentiellement discriminatoire et raciste".