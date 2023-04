Tandis que le ministère des Armées affine sa stratégie climat et défense, l’Iris et l’Unéo (la mutuelle des militaires) organisaient le 12 avril 2023 une conférence autour de la responsabilité et la résilience des armées face au réchauffement climatique. L’occasion pour la chercheuse Sofia Kabbej de revenir sur les consommations importantes du ministère (835 000 m³ de produits pétroliers en 2019) et sur sa stratégie énergétique de défense de 2020. Anne Sénéquier, elle, s’est penchée sur l’une des conséquences sanitaires du réchauffement climatique, l’hyperthermie maligne d’effort.