Dans un avis transmis le 15 avril, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de santé attire l’attention "sur la perspective d’une augmentation en 2022 des déficits des établissements publics de santé et privés non lucratifs", à hauteur de 1 milliard d’euros. Et ce malgré le mécanisme de garantie de financement et l’engagement de ne pas faire d’économies en 2022. D’autres dépenses de santé, notamment de médicaments, sont aussi "en nette accélération", constate le comité, qui appelle à la "vigilance".