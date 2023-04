Diversification des métiers et des territoires qui s’ouvrent à l’apprentissage, amélioration de la qualité des formations dispensées avec un renforcement et une optimisation des contrôles des CFA ainsi que des entreprises : tels sont quelques-uns des leviers que compte actionner Carole Grandjean qui était en déplacement sur le salon Jeunes d’Avenirs spécial Alternance, mercredi 12 avril 2023. La ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels souhaite également affiner les données disponibles concernant les ruptures anticipées de contrats d’apprentissage.