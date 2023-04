En créant le "Centre des diversités et de l’inclusion", CentraleSupélec veut que "tous les élèves soient sur la même ligne de départ", explique à AEF info Olivier de Lapparent, qui préside cette nouvelle entité, lors d’une interview le 19 avril 2023. Le centre, créé au 31 mars, bénéficie d’une "latitude budgétaire grâce à un mécène" et une équipe dédiée de 4 personnes. Les priorités : informer, donner du sens, lutter contre l’autocensure et aider financièrement. CentraleSupélec veut ainsi lancer de nouveaux programmes en présentiel et à distance, renforcer ses actions numériques, développer le mentorat, offrir des "bourses de vie", etc. "En aucune manière tout ceci ne va à l’encontre de l’excellence académique. Il n’y aura pas de passe-droit", précise Olivier de Lapparent. CentraleSupélec réfléchit aussi, avec le MESR, à la mise en place de frais d’inscription différenciés.