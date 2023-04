"Attirer" et "former" aux nouveaux métiers de la filière automobile dans les Hauts-de-France, tel est l’objectif du consortium Electro'Mob lancé lundi 17 avril 2023 à Lille. "C’est une première en France", salue Xavier Bertrand (LR), président de la région. L’opération bénéficie d’un financement de l’État de 14 M€ dans le cadre de l’AMI Compétences et Métiers d’avenir du programme France 2030, pour un budget global de 25 M€. Elle mobilise 37 partenaires académiques et industriels. L’objectif immédiat est de contribuer à la création de trois "gigafactories" de fabrication de batteries.