Amundi a dévoilé, lundi 17 avril, une gamme de fonds baptisée "Ambition net zéro". Cette dernière promet une intensité carbone diminuée de 30 % d’ici à 2025 et de 60 % d’ici à 2030 (par rapport à 2019 dans les deux cas). Elle comprend dix fonds (gestion active et passive) qui recouvrent les principales classes d’actifs et est ouverte aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Amundi souligne le caractère novateur de cette offre, lancée en l’absence de demande forte des clients, qui doit contribuer à atteindre 18 % d’encours sous gestion alignés net zéro 2050 d’ici à 2025.