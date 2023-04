Les négociations sur la PSC dans la fonction publique hospitalière sont les moins avancées des trois versants et la réunion de travail du 14 avril 2023 qui devait relancer les discussions a été écourtée. Les syndicats CGT, FO, SUD Solidaires et Unsa ont quitté la réunion, face à l’impossibilité de discuter de l’élargissement de l’article L722-1 du code général de la fonction publique sur la gratuité des soins et de l’article L722-2 sur la prise en charge hospitalière. La CFDT, troisième syndicat de la FPH, exprime un soutien sur la forme, malgré des divergences sur le fond.